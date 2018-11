Angela Merkel, despre drepturile femeilor in politica: "Scopul trebuie sa fie paritatea"

Angela Merkel 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cancelarul german Angela Merkel a lansat un apel pentru paritate in politica intre barbati si femei, luni la Berlin, cu ocazia unei ceremonii ce a marcat 100 de ani de cand femeile au castigat dreptul de vot in Germania, informeaza dpa. "Trebuie sa cautam noi cai in legatura cu aceasta", a declarat Merkel, notand ca actualul parlament german nu este un bun exemplu, cu o proportie de femei de 30,9%. In politica, la fel ca in afaceri, administratie, stiinta si cultura, "scopul trebuie sa fie paritatea", a subliniat ea. Dar ea a remarcat de asemenea dificultatile din cadrul sistemului actual de vot. "Ne gandim profund la asta", a spus Merkel. Exprimandu-se in fata lui Mer ...