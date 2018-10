Angela Merkel este un partener mai bun pentru Polonia decat adversarii ei, considera premierul polonez

Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a declarat că şefa guvernului german, Angela Merkel, este un partener mai bun pentru Polonia decât adversarii ei, transmite luni agenţia PAP preluată de Agerpres.

'Cunosc persoane care ar fi fost mult mai puţin predictibile sau favorabile faţă de ţara noastră', a afirmat Morawiecki.Rugat să comenteze aprecierile aduse cancelarului Merkel, aşa cum pot fi auzite în înregistrări - făcute în 2013 şi dezvăluite recent - ale unor conversaţii private cu înalţi responsabili bancari, premierul a subliniat că politica dusă de Angela Merkel a făcut posibil 'să se evite o agravare a crizei economice'.Discuţiile în cauză, postate de portalul Onet.pl, sunt legate de un scandal mai amplu referitor la conversaţii purtate între membri ai cabinetului polonez de atunci, condus de Donald Tusk, înregistrate în secret într-un restaurant din Varşovia frecventat de politicieni, scandal care a contribuit la căderea guvernului liberal.Înregistrările cu Morawiecki includ, între altele, discuţiile sale cu înalţi responsabili bancari cu privire la şansele de a fi numit ministru de finanţe în guvernul Tusk.Fragmente din conversaţie au fost dezvăluite de publicaţia Newsweek şi de un post de radio în 2016.Morawiecki a mai declarat pentru săptămânalul Do Rzeczy că astăzi ar adăuga că 'Angela Merkel este un partener mai bun pentru noi decât Gerhard Schroeder (fostul cancelar social-democrat) sau Martin Schulz (ex-preşedinte al Parlamentului European şi fost lider al Partidului Social Democrat).Prim-ministrul polonez a lăudat şi faptul că Angela Merkel ştie cum 'să pună interesele Germaniei mai presus de orice'. 'Vreme de decenii, noi nu am pus interesele Poloniei înainte de orice altceva. Da, o respect pentru aceasta şi îi urmăm exemplul în această abordare de când am preluat puterea de la PO-PSL (fosta coaliţie de guvernare)', a adăugat el.Totuşi, a menţionat Morawiecki, există 'probleme reale care sunt greu de ignorat'. 'Este vorba în primul rând de gazoductul Nord Stream 2 care se construieşte peste voinţa Europei Centrale şi de Est, în colaborare cu ruşii. În domeniul energiei, Germania ne încalcă interesele naţionale pentru că le pasă doar de ale lor', a mai spus premierul polonez.