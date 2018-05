 Angela Merkel il preseaza pe Klaus Iohannis

Sorin Rosca Stanescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Traian Basescu a tras un semnal de alarma. Domnia sa a fost informat si informeaza mai departe ca se exercita presiuni asupra presedintelui Klaus Iohannis. De catre cancelarul Angela Merkel. In scopul recunoasterii de catre Romania a statului Kosovo. Asa cum a rezultat el in urma complexului si sangerosului razboi din Iugoslavia. Daca e asa, e extrem de grav. Iar Klaus Iohannis trebuie sa dea explicatii. Romania face parte dintre statele europene, nu putine la numar, care nu au recunoscut Kosvo ca stat. Si sunt si mai multe tari ne-europene, care au reactionat in acelasi mod. Traian Basescu probabil ca stie ce spune. Nu ca ar fi cititor in stele. Este de presupus ca, in perioada in care ...