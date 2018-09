Angela Merkel l-a demis pe seful serviciului de informatii interne

Hans Georg Maassen google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Seful serviciului de informatii interne al Germaniei, Hans-Georg Maassen, a fost demis din functie, in urma scandalului declansat de acuzatiile privind legaturi prea stranse cu extremistii de dreapta, transmite AFP. ‘Functia de presedinte al Biroului pentru protectia Constitutiei va fi reatribuita. Dl. Maassen va fi pe viitor secretar de stat in Ministerul de Interne’, precizeaza comunicatul emis dupa o reuniune a cancelarului Angela Merkel cu principalii sai parteneri de coalitie, Uniunea Crestin-Sociala bavareza (CSU) si Partidul Social Democrat (SPD). Dupa mai multe zile de controverse in interiorul coalitiei, Angela Merkel a decis marti demiterea din functie a sefului serviciului d ...