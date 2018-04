Angela Merkel se va intalni cu Vladimir putin intr-un "viitor previzibil"

Angela Merkel si Vladimir Putin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cancelarul german, Angela Merkel, a anuntat marti la Berlin ca intentioneaza sa aiba o intalnire in curand cu presedintele rus, Vladimir Putin, in contextul unui conflict crescand intre tari occidentale si Rusia, relateaza agentia DPA. ″Cred ca ne vom intalni intr-un viitor previzibil″⁣, a afirmat dna Merkel. Cu toate ca nu a fost stabilita o data pentru intalnire, ″⁣cred ca numeroasele probleme pe care le avem, de la Ucraina, inclusiv gazul, si pana la marea, marea problema privind Siria, necesita ca noi sa avem un schimb direct de opinii intr-un viitor previzibil″⁣, a declarat cancelarul german. Vezi si: Stare de alerta in Siria! Organizatia Mondiala a ...