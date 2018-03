Angela Similea s-a intors in tara. Primele imagini cu artista

Celebra cantareata a devenit o prezenta tot mai rara in Romania. Dupa moartea sotului ei, fostul parlamentar Victor Surdu, Angela Similea, in varsta de 71 de ani, a ales sa isi petreaca cea mai mare parte a timpului in Statele Unite, la fiul ei. Acum, s-a intors pentru a fi alaturi de prietenul ei, Octavian Ursulescu, la lansarea cartii acestuia despre celebrul realizator de televiziune Titus Munteanu.

Este considerata una dintre marile voci ale generatiei ei si milioane de romani inca ii fredoneaza melodiile. Iar aspectul ei fizic, inalta, subtire si cu parul cret, a rupt multe inimi.

Actorul Florin Piersic si Angela Similea au format in anii ’80 cel mai frumos cuplu de pe scena, iar in viata reala – s-a vorbit mult despre asta – ar fi trait o poveste de dragoste interzisa pentru ca ambii erau casatoriti.

In ciuda unei cariere muzicale de mare anvergura, Angela Similea n-a avut parte de o viata sentimentala la fel de implinita. Cea mai lunga dintre casniciile sale s-a dovedit cea cu un om de afaceri olandez, Jan David Hilgen, care s-a incheiat dupa 17 ani, in 1991.

Cantareata are patru casnicii la activ: cu Andi Constantin (electrician), cu Sorin Movileanu (chitarist), cu Jan Hilgen (afaceristul olandez) si cu politicianul Victor Surdu. Singurul copil al interpretei este Sorin Hilgen, conceput cu al doilea sot, Sorin Movileanu, dar adoptat de al treilea barbat al Angelei, Jan Hilgen.

Dupa moartea celui de-al patrulea sot, fostul parlamentar Victor Surdu, situatia financiara a marii artiste a devenit destul de dificila, fostul sot lasand-o cu datorii enorme. Potrivit apropiatilor, Angela Similea si-a inchis firma din Romania si a decis sa revina in tara natala doar ocazional.

Totusi, prezenta la lansarea cartii lui Octavian Ursulescu, Angela Similea a tinut sa precizeze: ”Nu am plecat definitiv si nu voi renunta niciodata din tara mea!”

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.