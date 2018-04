Angelica Vasile, consiliera romana de la primaria din Milano: «Port mereu in inima tara mea»

Angelica Vasile google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este singura romanca aleasa consilier intr-o metropola din Italia. Angelica Vasile, 34 de ani, a obtinut un numar record de voturi la alegerile locale din 2016. Candidata pe listele PD la consiliul general al orasului Milano, a obtinut 1217 de voturi, pe locul 12 ca numar de voturi intre cei 23 de consilieri PD, intrand in echipa primarului Beppe Sala, primind sefia comisiei pentru politici sociale. Originara din Bucuresti, a sosit la Milano la varsta de 6 ani. A absolvit facultatea de economie si finante, apoi doctoratul in sociologie economica la “Università degli studi di Milano”. Nu a uitat niciodata de unde a plecat. A luat pozitie impotriva declaratiilor lui Luigi Di Maio, c ...