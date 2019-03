Angelina Jolie negociaza primul ei rol in universul Marvel

Angelina Jolie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actrita Angelina Jolie poarta discutii pentru a juca in „The Eternals”, produs de Marvel Studios, scrie presa americana, iar acesta va fi debutul ei in universul supereroilor. Lungmetrajul va fi regizat de Chloe Zhao („The Rider” si „Songs My Brothers Taught Me”), insa nu sunt cunoscute detalii legat de rolul pe care il va interpreta Jolie. 14 vedete de la Hollywood care duc un mod de viata extrem de modest! Iata de ce fac asta Creata de Jack Kirby in 1976, actiunea „The Eternals” este plasata cu milioane de ani in urma, cand fiinte cosmice cunoscute ca Celestials faceau experimente genetice pe locuitorii Pamantului pentru a crea indivizi cu superp ...