Anghel Saligny, inginerul care a testat cu pretul vietii podul de la Cernavoda

Anghel Saligny este unul dintre cei mai importanti ingineri romani, iar meritele sale sunt recunoscute pe plan mondial datorita inovatiilor pe care le-a adus in lumea constructiilor civile. S-a nascut in data de 19 aprilie 1854, in comuna Serbanesti, judetul Tecuci (actualmente, judetul Galati) si a murit la data de 17 iunie 1925, Bucuresti. Anghel Saligny a provenit dintr-o familie de origine franceza din Alsacia, iar tatal sau, pe numele lui complet Alfred Rudolf de Saligny, a fost pedagog si s-a stabilit in Romania la inceputul anilor 1850. Pasionat de mic copil de astronomie, Anghel Saligny a urmat cursurile Universitatii din Berlin, insa ulterior a ajuns la Scoala Tehnica Superioara din Charlotten ...