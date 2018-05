Aniversare a 20 de ani de la fondarea Clubului Rotary Chisinau: Semnare acord de infratire Clubul Rotary Pontus Euxinus Constanta - Rotary Club Chisinau (galerie foto)

COMUNICAT DE PRESĂANIVERSARE A 20 DE ANI DE LA FONDAREA CLUBULUI ROTARY CHIȘINĂUSEMNARE ACORD DE ÎNFRĂȚIRECLUBUL ROTARY PONTUS EUXINUS CONSTANȚA – ROTARY CLUB CHIȘINĂUIn data de 28 aprilie 2018, Rotary Club Chișinău a aniversat 20 de ani de activitate.La acest eveniment au participat membri ai Cluburilor Rotary din: Suceava, Satu Mare, Vișeul de Sus Maramureș, Constanta, Ploiești – Prahova, Cahul – Republica Moldova, Polonia, precum și ai Clubului Femeilor Rotariene din Republica Moldova, acestea facând parte din Districtul 2241 România.In cadrul ceremoniei aniversare a fost semnat Acordul de înfrățire dintre Rotary Club Chișinău si Clubul Rotary Pontus Euxinus Constanța de către cei doi președinti - domnul Iurie Matei si doamna Mariana Gâju, care devin ambasadorii celor doua cluburi din tarile surori.Acest act al infratirii a fost incheiat in cinstea Centenarului Marii Uniri.In respectarea principiilor rotariene - Camaraderie, Integritate, Diversitate, presedintele Mariana Gâju isi ghideaza intreaga activitate pe motto-ul ales pentru anul rotarian 2017-2018: “Umanitate, Solidaritate, Demnitate”.Martori ai semnarii Actului de Infratire dintre cele doua cluburi din Romania si Moldova au fost primarii localitatilor care, de-a lungul anilor, au semnat acorduri de infratire cu localitatea constanteana Cumpana: doamna Valentina Casian – primarul municipiului Straseni, domnul Valentin Gutan – primarul orasului Cricova, doamna Nina Costiuc – primarul satului Budesti, doamna Maria Galit – primarul satului Sarata Veche, domnul Alexei Busuioc – primarul satului Capaclia.Prezenta acestora a fost determinate nu doar de prezenta surorii Mariana Gaju – primarul comunei Cumpana, ci mai ales de fapul ca Rotary, prin activitatea desfasurata, sustine dezvoltarea comunitatilor locale si militeaza pentru colaborarea cu administratia publica locala, in sprijinul oamenilor.Aniversarea Rotary Club Chisinau a gazduit si personalitati ale Republicii Moldova:- Domnul Ion Grosu - Directorul Teatrului National de Opera si Balet “Maria Bieșu” Chisinau- Academician Valeriu Matei – directorul Institutului Cultural Roman “Mihai Eminescu” Chisinau- Doamna Valentina Bardajan – fost ministru al finantelor- Domnul Alexandru Can - fost ministru al Industriei si Comertului- Doamna Vitalia Pavlicenco – presedinte PNL MoldovaDin partea Clubului Rutary Pontus Euxinus Constanta au participat: domnul Ioan Ududec, doamna Fanica Constantin, domnul Andrian Bolma, alaturi de președintele clubului – doamna Mariana Gâju .Președintele Clubului Rutary Chisinau – domnul Iurie Matei, in alocutiunea sa, a propus: “prin actiunile sale, toate cluburile rotariene se vor numi “Club Rotary District 2241 România”.Prin luarile de cuvant din cadrul evenimentului, rotaryenii romani si moldoveni declara : “Rotary va infaptui UNIREA, pentru ca UNIREA FACE FORTA”.Președinte,Ec. Mariana GÂJU