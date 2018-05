Aniversare in Fortele Navale. Este ziua in care s-a infiintat una din unitatile militare de elita din componenta sa

Prin Nota Documentară a Serviciului Istoric al Armatei cu nr. A 3471 din 15 iulie 2010, Grupul de Elicoptere este recunoscut ca şi continuator al tradiţiilor Escadrilei de Hidroplane din cadrul Diviziei de Mare, înfiinţată la 15.05.1920 (ziua unităţii).

Astăzi se împlinesc 12 ani de la înființarea, la 1 mai 2006, a Grupului de Elicoptere (UM 02040), în conformitate cu Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. MS-28 din 20.02.2009, a Dispoziţiei Şefului SMG nr B5/S/966 din 26 .04.2006 şi a Dispoziţiei Şefului SMFN nr. SMFN/S16 din 22.12.2006.Imediat, în luna decembrie a urmat încadrarea unităţii cu personal, iar în ianuarie 2007 a fost mutat personalului în locaţia de bază din localitatea Tuzla.În același an, în luna martie, reprezentanţii IAR Ghimbav şi ai Grupului de Elicoptere au executat testarea/omologarea elicopterului IAR 330 PUMA Naval la bordul fregatei tip T22R Regele Ferdinand, iar în mai – iunie s-a executat recepţia elicopterului IAR 330 PUMA Naval nr. 140 la sediul SC IAR SA Braşov.Tot în același an, la 13 iulie, în Portul Militar Constanţa are loc un ceremonial cu ocazia intrării în exploatare in Forţele Navale a primului elicopter (140), dar și dislocarea a unei părţi a efectivelor unităţii, pentru desfăşurarea activităţilor de zbor pe aeroportul Mihail Kogălniceanu.- 15 august – participarea la Ziua Marinei Române- decembrie – se execută recepţia elicopterului IAR 330 PUMA Naval nr. 141 la sediul SC IAR SA Braşov- 18 ianuarie - sosirea de la SC IAR SA Braşov a elicopterului IAR 330 PUMA Naval nr. 141- 15 august - participarea la Ziua Marinei Române cu ambele aeronave aflate în dotare- septembrie – participarea la exerciţiul LITORAL 2008- septembrie – participarea la expoziţia de tehnică militară BSDA 2008- decembrie – se execută recepţia elicopterului IAR 330 PUMA Naval nr. 142 la sediul SC IAR SA Braşov- 16 decembrie – redislocarea personalului şi a tehnicii în locaţia Tuzla- misiuni în comun cu fregatele tip T22 aparţinând Forţelor Navale- antrenament în comun cu GNFOS / EOD- ianuarie – omologarea aerodromului Tuzla- 20 ianuarie – primul zbor executat de pe aerodromul Tuzla- 9-13 aprilie – participarea la exerciţiul multinaţional COOPERATIVE LION 2009 – primele apuntări pe o navă străină- 25 – 29 mai – participarea la exerciţiul VECTORUL 2009- 3 august – executarea primelor apuntări pe timp de noapte cu elicopterul IAR 330 PUMA Naval pe fregata tip T22 Regina Maria- 15 august – participarea la Ziua Marinei Române cu toate cele 3 elicoptere aflate în dotare- 30 octombrie – primul zbor cu echipaj format exclusiv din piloţi proveniţi din ofiţeri de marină: PC - Lt. CURCĂ Bogdan, CP – Lt. CÂRNU Cătălin- misiuni în comun cu navele/fregatele tip T22 aparţinând Forţelor Navale- antrenament în comun cu GNFOS / EOD şi FOS SMFT, inclusiv paraşutări din elicopter- 12 – 15 aprilie – participarea la expoziţia de tehnică militară BSDA 2010- 22 aprilie – participarea la exerciţiul BSF 11- 10 – 11 iunie – misiuni în comun cu nava USS Oscar Austin, zbor în formaţie cu SH60 şi apuntări pe nava USA- 17 - 20 iunie – participarea la exerciţiul VECTORUL 2010- 23 – 25 iunie – participarea la exerciţiul ROUSOFEX- 15 august – participarea la Ziua Marinei Române cu 3 elicoptere- 30 august - misiune în comun cu F221 şi nava din Turcia TCG GOKSU- 1 decembrie – participarea cu 1 elicopter la sărbătorirea Zilei Naţionale a ROMÂNIEI- misiuni în comun cu navele/fregatele tip T22 aparţinând Forţelor Navale- antrenament în comun cu GNFOS / EOD şi FOS SMFT, inclusiv paraşutări din elicopter- 11 aprilie - misiune în comun cu F221 şi gruparea navală din Turcia- 16 - 18 mai - participare la exerciţiul VECTORUL 2011- 06 - 15 iunie - şcolarizare NVG pentru formarea a2 piloţi, 1 tehnician de bord şi 1 inginer de bord- 07 – 23 iunie - participarea la exerciţiul DIOPEX-11- 31 iulie – 03 august - participare la exerciţiul SUMMER STORM PHIBLEX 11 şi misiuni în comun cu nava USS WHIDBEY ISLAND, inclusiv apuntări pe nava USA- 15 august – participarea la Ziua Marinei Române cu 2 aeronave- 13 – 24 septembrie - participare cu 2 elicoptere la exerciţiul multinaţional JACKAL STONE 11- 19 – 22 septembrie - participare cu 2 elicoptere la exerciţiul cu trupe în teren LIVEX - LITORAL 11 şi CPX BICAZ 11- 01 octombrie - zbor în cadrul exerciţiului demonstrativ cu prilejul aniversării a 35 de ani de la înfiinţarea Centrului 39 Scafandri- 1 decembrie – participarea cu 2 elicoptere la sărbătorirea Zilei Naţionale a ROMÂNIEILt.cdor: IONESCU Alexandru (1 mai 1996-15 decembrie 2009)Lt.cdor: MITRIC Marius Bogdan (1 august 2010).