Aniversare in Mitropolia Moldovei si Bucovinei. IPS Teofan implineste astazi 59 de ani

Inaltpreasfintitul Parinte Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, implineste astazi 59 de ani. Parintele Mitropolit Teofan s-a nascut pe 19 octombrie 1959 in localitatea Corbi, judetul Arges. A urmat scoala generala in comuna natala si a continuat studiile la Seminarul Teologic din Craiova, apoi la Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucuresti. Intre 1986-1990, a studiat la Institutul Teologic „Saint Serge" din Paris, obtinand titlul de doctor in Teologie. Citeste si: IPS Teofan, mesaj despre referendum dupa Liturghie: "Vom duce crucea cea grea a consecintelor care decurg din nevalidarea referendumului" In anul 1984 a devenit monah la Schitul Crasna (Prahova), iar ...