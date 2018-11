ANM a emis noi alerte meteo de vreme rea. 12 judete, sub avertizare cod galben in urmatoarele ore

Vremea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie a emis atentionari nowcasting cod galben de ceata si chiciura, pana la ora 20:00, in 12 judete din Transilvania, Moldova, Muntenia si Dobrogea. In localitati din judetele Harghita, Bacau, Vrancea, Botosani, Galati, Ialomita, Prahova, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta si Tulcea se va semnala local ceata, care va determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Vezi si: Prognoza meteo pentru urmatoarea saptamana, 26 noiembrie - 2 decembrie: Ger si viscol in Romania In aceste zone este posibil sa apara chiciura. Potrivit ANM, avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maxim 6 ore. Dac ...