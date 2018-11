ANM a facut anuntul! Zapada va pune stapanire in urmatoarele 48 de ore pe aproape toata tara

Zapada 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elena Mateescu, director ANM, anunta ca zapada va pune stapanire in urmatoarele 48 de ore pe aproape toata tara, iar in unele zone vor fi rafale de vant semnificative. A fost emisa o avertizare de Cod Galben. Primele ninsori cad din aceasta seara pana maine dimineata in zona Olteniei, in partea de centru, nord si vest a Munteniei, se vor afla sub incidenta Codului Galben in ceea ce priveste ninsori moderate cantitativ, deja cazute in partea de sud-vest a tarii. Ciclonul mediteraneean isi face deja simtita prezenta pe traiectoria sud - sud-est. Aceasta inseamna precipitatii sub forma de ninsoare. In zona de centru, nord si vest a Munteniei vorbim de precipitatii care vor depune strat de zapada. Cu aportul su ...