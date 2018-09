ANM a modificat prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. Cum va fi vremea in octombrie

Prognoza meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, respectiv pentru intervalul 10 septembrie - 8 octombrie 2018. Fata de prognoza initiala, ANM anunta ca temperaturile vor fi mai ridicate decat normalul perioadei in intervalul 17 – 24 septembrie 2018. De asemenea, vremea in prima saptamana din octombrie va fi mai calda decat normalul perioadei, cu temperaturi ridicate in sud-vest si nord-vest. Iata cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani: Vremea 10 – 17 septembrie 2018 Temperatura aerului va avea valori in general mai ridicate decat normalul climatologic al saptamanii in cea mai mare parte a tarii, posibil cu abateri mai mari i ...