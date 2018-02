ANM a publicat prognoza pe trei luni. Cum va fi vremea de Paste si 1 Mai

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza estimativa pentru urmatoarele trei luni, mai exact pana in luna mai 2018.

Potrivit ANM, in lunile martie si aprilie vor fi precipitatii excedentare. Si luna mai va fi o luna cu precipitatii abundente, exceptie facand partea de sud-est a tarii, unde acestea vor avea valori apropiate de media climatologica.

Temperatura medie lunara a aerului va fi apropiata de norma climatologica in sudul, sud-estul si local in vestul tarii si se va situa sub normal in restul teritoriului.

Precipitatiile totale lunare vor fi excedentare in cea mai mare parte a tarii

Temperaturile medii ale aerului vor fi apropiate de normal in regiunile sudice si estice si se vor situa sub mediile climatologice in restul tarii.

Pentru luna aprilie, meteorologii anunta ca precipitatiile totale lunare vor fi, in general, excedentare.

Temperaturile medii ale aerului vor fi apropiate de normal in regiunile sudice si estice si se vor situa sub mediile climatologice in restul tarii.

Pentru luna mai, temperaturile medii vor avea valori apropiate de media climatologica in sud, sud-est si local in vest si sub normal in celelalte zone.

Potrivit ANM, precipitatiile totale lunare vor fi apropiate de norma in sud-estul tarii si local in sud si est si vor avea o tendinta spre excedent in rest.

Scolile din Bucuresti si din mai multe judete din tara vor fi inchise si marti, iar Ministerul Educatiei a anuntat deja acelasi program si pentru miercuri in judetele Braila si Olt.

Scolile raman inchise si marti in Bucuresti si in judetele Dolj, Constanta, Tulcea, Giurgiu, Ilfov, Buzau, si Teleorman, in timp ce in Braila, Ialomita si Olt cursurile sunt suspendate atat marti, cat si miercuri.

Marti nu se vor face cursuri in 17 scoli din mediul rural din judetul Mehedinti si in 14 unitati scolare din judetul Calarasi.

Orele de curs vor fi recuperate conform calendarului stabilit de fiecare unitate de invatamant, cu aprobarea inspectoratelor scolare judetene, respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

Situatia s-ar putea prelungi pentru toata saptamana, daca vremea se va inrautati. Decizia de a inchide scolile incurca insa programul multor parinti.

Lista judetelor unde cursurile vor fi suspendate marti si miercuri

Marti si miercuri, din cauza conditiilor meteorologice, cursurile din judetele Braila, Ialomita si Olt sunt suspendate integral.

Marti, cursurile sunt suspendate in toate unitatile de invatamant preuniversitar din judetele Dolj, Constanta, Giurgiu (cu exceptia gradinitelor cu program prelungit din municipiul Giurgiu), Ilfov si Teleorman, dar si in Capitala.

Tot marti, nu se va organiza activitate didactica in 17 scoli din mediul rural din judetul Mehedinti si in 14 unitati scolare din judetul Calarasi.

Scoli inchise pe data de 27 februarie

Comitetul Judetean Buzau pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis luni seara, intrunit intr-o sedinta extraordinara, suspendarea cursurilor la scolile din judet pentru ziua de marti, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului Judetului Buzau, Gabi Cosma.

De asemenea, unitatile de invatamant din judetul Tulcea vor fi inchise marti din cauza viscolului, cu exceptia gradinitelor cu program prelungit care pot primi copiii.

In Tulcea elevii au mers la scoala

Luni, elevii din judetul Tulcea au mers la scoala, fiind suspendate cursurile doar in doua unitati de invatamant – scoala gimnaziala Beidaud si scoala gimnaziala Casimcea.

Cursurile vor fi suspendate din cauza conditiilor meteorologice in ziua de marti la unitati de invatamant din cel putin 17 localitati ale judetului Arges, potrivit unui comunicat transmis de Institutia Prefectului: Lunca Corbului, Albota, Barla, Ratesti, Cotmeana, Sapata, Stolnici, Teiu, Raca, Negrasi, Caldararu, Cocu, Mosoaia, Babana, Malureni, Moraresti si Uda.

Cele 17 scoli din Mehedinti inchise marti sunt: Scoala Gimnaziala Ilovat, Scoala Gimnaziala Gruia, Liceul Teoretic ”Gh. Ionescu Sisesti” Sisesti, Scoala Gimnaziala Balvanesti, Scoala Gimnaziala Eibenthal, Scoala Gimnaziala Breznita Motru, Scoala Gimnaziala Bicles, Scoala Gimnaziala Podeni, Scoala Gimnaziala Dumbrava de Jos, Scoala Gimnaziala ”Gh. Enescu” Tamna, Scoala Gimnaziala Jiana, Scoala Gimnaziala Livezile, Scoala Gimnaziala ”C-tin Radulescu Motru” Butoiesti, Scoala Gimnaziala Oprisor, Scoala Gimnaziala Voloiac, Scoala Gimnaziala Greci si Scoala Primara Siroca.

