ANM anunta prognoza meteo pentru perioada 18 martie-1 aprilie. Cum va fi vremea in Moldova

Meteorologii ANM au anuntat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 18 martie- 1 aprilie. Temperaturile vor scadea in perioada imediat urmatoare, in mare parte din tara, urmand ca din data de 22 martie sa creasca din nou. BANAT Vremea, deosebit de calda in prima zi, se va raci pana in data de 21 martie, astfel ca temperaturile maxime se vor situa in medie intre 10 si 14 grade. In intervalul 21 – 23 martie valorile termice vor creste din nou, cu medii ce vor ajunge la 13...15 grade, apoi vor scadea spre 9...11 grade si nu vor mai avea variatii semnificative. Noptile vor avea acelasi parcurs, pornind de la 6...8 grade vor scadea spre valori medii de 0...2 grade in jurul datei ...