ANM: Cod galben de ceata densa in mai multe judete. Este vizat si Bucurestiul

ANM a emis o avertizare de ceaţă pentru miecuri dimineaţă.

COD GALBEN Valabil de la : 07-02-2018 ora 6:00 până la : 07-02-2018 ora 8:00



In zona : Județul Buzău: Pogoanele, Amaru, Brădeanu, Florica, Glodeanu Sărat, Glodeanu-Siliștea, Mihăilești, Padina, Scutelnici;

Județul Ilfov;

Județul Argeș: Căldăraru, Izvoru, Miroși, Mozăceni, Negrași, Popești, Râca, Rătești, Recea, Slobozia, Ștefan cel Mare, Teiu, Ungheni;

Județul Ialomița: Urziceni, Căzănești, Adâncata, Alexeni, Armășești, Axintele, Balaciu, Bărbulești, Bărcănești, Borănești, Ciocârlia, Ciochina, Cocora, Colelia, Coșereni, Drăgoești, Dridu, Gârbovi, Grindu, Ion Roată, Jilavele, Maia, Manasia, Miloșești, Moldoveni, Munteni-Buzău, Reviga, Roșiori, Sălcioara, Sărățeni, Sfântu Gheorghe, Valea Măcrișului;

Județul Teleorman;

Județul Prahova: Bărcănești, Boldești-Gradiștea, Brazi, Ciorani, Cocorăștii Colț, Drăgănești, Dumbrava, Fulga, Gherghița, Gorgota, Mănești, Olari, Poienarii Burchii, Puchenii Mari, Râfov, Sălciile, Șirna, Tinosu;

Județul Călărași: Budești, Fundulea, Lehliu Gară, Oltenița, Belciugatele, Căscioarele, Chirnogi, Curcani, Dor Mărunt, Frăsinet, Gălbinași, Gurbănești, Ileana, Lehliu, Luica, Mitreni, Nana, Nicolae Bălcescu, Plătărești, Radovanu, Sărulești, Sohatu, Șoldanu, Tămădău Mare, Valea Argovei, Vasilați;

Județul Dâmbovița: Găești, Răcari, Titu, Băleni, Bilciurești, Braniștea, Brezoaele, Butimanu, Ciocănești, Cojasca, Conțești, Corbii Mari, Cornățelu, Cornești, Costeștii din Vale, Crângurile, Crevedia, Dobra, Dragodana, Finta, Gura Șuții, Lungulețu, Mătăsaru, Mogoșani, Morteni, Nucet, Odobești, Petrești, Poiana, Potlogi, Produlești, Răscăeți, Sălcioara, Șelaru, Slobozia Moară, Tărtășești, Uliești, Vișina;

Județul Giurgiu;



Se vor semnala : ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m

Valabil de la : 07-02-2018 ora 6:30 până la : 07-02-2018 ora 8:00



In zona : Mun. Bucureşti;



Se vor semnala : ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m .