ANM: Cod galben de ceata valabil in localitati din judetul Bihor

Turneul Campionilor 2018: Iata cum arata grupele Turneul Campionilor, ultima competitie majora din tenisul mondialin acest sezon, si-a stabilit componenta grupelor.

Fondatorul Papaya Advertising - explicatii la politie, dupa ce 13 parlamentari au reclamat clipul "Copiii referendumului" Robert Tiderle, fondatorul agentiei Papaya Advertising, se va prezenta marti, 6 noiembrie, la Inspectoratul General al Politiei Romane, unde a fost convocat ca urmare a unui memoriu adresat de 13 parlamentari care au reclamat clipul "Copiii referendumului".

Cutremurator! Ce spunea mama baiețelului omorat de tatal lui, cu doar cateva zile inainte de tragedie Alina, fosta soție a polițistului criminal Marius Franțulescu, este distrusă. Femeia și-a condus la groapă singurul copil, luni (5 noiembrie), după ce băiețelul său în vârstă de doar 3 anișori, Luca, a fost omorât chiar de tatăl lui. Alina și Marius Frațulescu au divorțat la notar în luna octombrie. Alina este polițistă, dar și blogger.

Atenție ce postați pe Facebook! Un clujean a fost AMENDAT de Jandarmerie Cornel Vîlcu a fost amendat de Jandarmerie cu 1.200 de lei, după ce a postat pe Facebook un mesaj în care și-a îndemnat ...

Brigitte Nastase se marita iar! A fost ceruta de soție intr-o vacanța la Viena A trecut doar o lună de când s-a pronunțat oficial divorțul dintre Brigitte și Ilie Năstase, iar acum bat clopotele de nuntă din nou pentru… Brigitte! Ea a fost cerută în căsătorie de noul iubit, și a spus DA! Bruneta s-a separat la tribunal de tenismenul Ilie Năstase în urmă cu o lună şi jumătate

Ana Bogdan, in optimile turneului de la Limoges Jucătoarea de tenis Ana Bogdan, locul 71 mondial şi cap de serie numărul 4, s-a calificat, luni, în optimile turneului d ...

Facebook a blocat 115 conturi cu cateva ore inainte de alegerile din Statele Unite Compania Facebook Inc a anunțat printr-un comunicat că a blocat 115 conturi suspectate că ar avea legături cu entități străine, cu câteva ore de începerea alegerilor parlamentare şi regionale din Statele Unite, relatează site-ul agenției Reuters. Compania care administrează cea mai mare rețea de socializare online a mai informat că va analiza în continuare conturile

Lider PSD, ATAC direct la adresa Corinei Cretu: Trebuie sa decida daca este comisarul UE sau al PNL Corina Creţu trebuie să se decidă dacă este comisarul UE sau al PNL, a susţinut deputatul Ioan Dîrzu, lider al PSD Alba, într-o declaraţie politică, solicitându-i acesteia să spună dacă politica de absorbţie a fondurilor se face cu Guvernul sau ”doar cu unii primari PDL, la cafea şi recepţii scumpe”.

O carte pe zi: "Peyton Place", cu 12 milioane de exemplare vandute, si "Intoarcerea la Peyton Place", de Grace Metalious "Peyton Place" a fost/este un fenomen literar. Un roman scris de Grace Metalious în 1956, care a dobândit un succes enorm - s-a vândut până acum în peste 12 milioane de exemplare.