ANM: Cod galben de ninsoare, lapovița, vant și polei, in 20 de județe

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o atenționare de vreme rea. În intervalul 19 martie – 20 martie, ora 20, vor fi perioade cu precipitații mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare în cea mai mare parte a țării, astfel că pe arii restrânse se va forma polei și local se va depune strat de zăpadă. Vântul va avea intensificări temporare în majoritatea regiunilor cu viteze de 50…60 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor depăși 70…80 km/h, viscolind și spulberând zăpada. Vremea se va menține deosebit de rece pentru această perioadă. COD GALBEN Interval de valabilitate: 19 martie, ora 18 – 20 martie, ora 15 Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare, strat de zăpadă local consistent, polei, intensificări ale vântului; În Banat, cea mai mare parte a Olteniei, precum și în zona Carpaților Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali începând din seara zilei de luni (19 martie) și până în dimineața zilei de marți (20 martie), temporar vor fi mai ales ninsori moderate cantitativ și se va depune strat de zăpadă, local mai consistent. Îndeosebi în sudul Olteniei se va forma polei. Pe arii relativ extinse în Muntenia, în special seara și în prima parte a nopții de luni spre marți (19/20 martie) vor fi precipitații mai ales sub formă de lapoviță și local se va semnala polei, apoi vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă în general de 10 … 15 cm. În Dobrogea vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, izolat mai însemnate cantitativ, în jur de 15…20 l/mp, și se va produce polei. Temporar, vântul va prezenta intensificări cu viteze în general de 50…55 km/h, mai mari în zona montană înaltă, dar și pe litoral pe parcursul zilei de marți (20 martie) unde vor atinge 65 km/h. Mihai Florea,