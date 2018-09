ANM: Cum va fi vremea pana pe 1 octombrie 2018

prognoza meteo pe o luna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii au publicat prognoza meteo pe o luna, de luni, 3 septembrie 2018, pana in 1 octombrie 2018. Iata cum va fi vremea pana-n 1 octombrie 2018: ANM, prognoza meteo. Vremea in 3 - 10 septembrie 2018 Vremea va fi mai calda decat in mod normal in aceasta perioada. Meteorologii anunta ca vom avea temperaturi care se vor situa peste norma climatologica a saptamanii in cea mai mare parte a tarii, local mai ridicate in nord-vest, centru si est. In schimb, vor fi precipitatii abundente in vest si sud-vest. In restul teritoriului, vor fi precipitatii normale perioadei. Exceptie pot face regiunile nord-estice, unde este posibil ca precipitatiile sa fie deficitare. ANM, pro ...