ANM: Nu vom avea nici ger, nici ninsori de Boboteaza. „Nu mai este ca acum 50-80 de ani”

boboteaza 003 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Temperaturile minime in urmatoarele doua zile vor fi peste cele normale in aceasta perioada si nu vom avea nici ger, nici ninsori, a declarat vineri, pentru Agerpres, meteorologul de serviciu din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). „Anul acesta este ceva mai cald de Boboteaza. In noaptea de 5 spre 6 ianuarie, vom avea chiar si temperaturi pozitive, doar in estul Transilvaniei vor fi -5 grade C, ceea ce este mult spre deosebire de alti ani. Noaptea urmatoare temperaturile minime vor fi un pic mai scazute, intre -2 si -7 grade, dar nu vor ajunge la -10 grade Celsius”, a mentionat specialistul. El a subliniat ca ger in Romania inseamna o temperatura de -10 grade Celsius. ...