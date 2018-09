ANM, prognoza meteo. Vremea se schimba radical

Vremea septembrie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); ANM a anuntat ca urmeaza o perioada de instabilitate atmosferica ce va fi caracterizata prin ploi si intensificari ale vantului. Potrivit ANM in cea mai mare parte a tãrii vor fi perioade de timp cu instabilitate atmosfericã accentuatã ce se va manifesta prin averse, descãrcãri electrice si intensificãri de scurtã duratã ale vantului. O usoara racire a vremii se va face simtita si in regiunile extracarpatice, insa in continuare temperaturile vor ramane usor mai ridicate in comparatie cu media climatologica a perioadei. In vest, centru si nord pe arii relativ extinse se vor semnala averse slabe de ploaie insotite de descarcar ...