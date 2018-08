ANM: Vreme frumoasa in majoritatea tarii. Ploi si vijelii, doar in unele regiuni

Statele Unite au avertizat Rusia că sunt pregătite să ia măsuri militare împotriva Siriei dacă preşedintele Bashar al-Assad va utliza arme chimice pentru a recăpăta ultima regiune aflată sub controlul rebelilor, au informat patru surse citate de site-ul agenţiei Citește mai departe...

Runda urmatoare din disputa comerciala SUA vs. China: ambele tari impun noi taxe vamale punitive in valoare de miliarde de dolari. SUA vor sa-si protejeze astfel economia, dar de suferit au mai ales IMM-urile americane.

Ștefan Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, și-a făcut un cadou de nuntă cu sute de cai putere, pe care a plătit cel puțin 175.000 euro. Și asta pentru că aceasta e prețul de catalog de la care începe să se vândă în România bijuteria pe patru roți pe care a cumpărat-o pentru el și viitoarea […] The post Fiul lui Liviu Dragnea, cadoul de nuntă pentru el și mireasa lui. Valentin și-a luat un bolid de lux cu 610 cai putere appeared first on Cancan.ro.