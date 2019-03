ANM: Vremea se schimba in toata tara

vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); ANM, prognoza meteo. Vremea se schimba in toata tara Meteorologii au emis o informare meteo de precipitatii si intensificari ale vantului. Din aceasta seara, de la ora 21:00, pana marti, la ora 11:00, este in vigoare o informare meteo de precipitatii in general moderate cantitativ si intensificari ale vantului. Vremea se schimba in toata tara ”In intervalul mentionat in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei si sud-estul Transilvaniei vor fi precipitatii, care vor depasi 10 l/mp si local 15...20 l/mp. Acestea vor fi sub forma de ploaie si lapovita, dar temporar si pe arii relativ restranse si sub forma de ninsoare. Prognoza meteo! Vremea pana pe 11 aprilie In regiunile sudice si sud-estice, local ...