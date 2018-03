Anna Horvath, fostul viceprimar al Clujului, condamnata la inchisoare cu executare. Zsolt Fodor, patronul Euro GSM, scapa cu suspendare

Anna Horvath condamnata la inchisoare cu executare

Dupa mai multe amanari de pronuntare, magistratii Curtii de Apel Cluj au condamnat-o pe Anna Horvath, fosta viceprimar al Clujului, la doi ani si opt luni de inchisoare, cu executare, in dosarul in care aceasta a fost trimisa in judecata pentru trafic de influenta. In acelasi dosar, omul de afaceri Zsolt Fodor, patronul Euro GSM, a primit doi ani si sase luni de inchisoare, cu suspendare. Hotararea judecatorilor clujeni nu este definitiva, ea putand fi atacata cu apel.

Diferenta dintre cele doua pedepse, in sensul ca Horvath a primit cu executare si Fodor cu suspendare, vine din faptul ca fostul viceprimar nu si-a dat acordul pentru a presta munca in folosul comunitatii, o regula pentru a se putea aplica suspendarea pedepsei, arata clujust.ro. De altfel, Curtea de Apel Cluj a admis cererea avocatului Gheorghita Mateut de a sesiza Curtea Constitutionala cu privire la dispozitiile din Codul de procedura penala referitoare la solicitarea acordului pentru munca inainte de pronuntarea sentintei. Curtea de Apel a fost instanta de font pentru ca Annna Horvath are si calitatea de avocata. Apelul se va judeca la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Hotararea CA Cluj

”Condamna pe inculpata Horvath Anna pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta prev. de art. 291 alin. 1 C.p. cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 si art.75 alin.2 lit.b,76 C.p. la pedeapsa de 2 ani inchisoare. In baza art.66 lit.a C.p. interzice inculpatei pe o durata de 2 ani exercitarea dreptului de a fi aleasa in autoritatile publice sau orice alte functii publice. Face aplicarea art.65 si 66 lit.a C.p. In baza art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b, 76 C.p. condamna pe aceeasi inculpata la o pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru comiterea infractiunii de spalare de bani. In baza art.38 alin.1 C.p. constata concursul de infractiuni, iar in baza art.39 alin.1 lit.b C.p. contopeste pedepsele aplicate, inculpata executand in final pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare la care se adauga sporul de 1/3 din pedeapsa de 2 ani inchisoare, aceasta executand in final pedeapsa de 2 ani si 8 luni inchisoare in regim de detentie. In baza art.45 alin.1 si 5 C.p., in baza art.66 lit.a C.p. interzice inculpatei pe o durata de 2 ani exercitarea dreptului de a fi aleasa in autoritatile publice sau orice alte functii publice si face aplicarea art.65 si 66 lit.a C.p. In baza art.291 alin.2 C.p. confisca special de la inculpata suma de 20.000 lei. Condamna pe inculpatul Fodor Zsolt pentru savarsirea infractiunii de cumparare de influenta prev. de art.292 alin.1 C.p. cu aplic. art.6 din Legea nr.78/2000 si art.75 alin.2 lit.b,76 C.p. la o pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare. In baza art.66 lit.a C.p. interzice inculpatului pe o durata de 2 ani exercitarea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau orice alte functii publice. In baza art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b,76 C.p. condamna pe acelasi inculpat la o pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru comiterea infractiunii de spalare de bani. In baza art.38 alin.1 C.p. constata concursul de infractiuni, iar in baza art.39 alin.1 lit.b C.p. contopeste pedepsele aplicate, inculpata executand in final pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare la care se adauga sporul de 1/3 din pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare, aceasta executand in final pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare.

In baza art.45 alin.1 si art.66 lit.a C.p. interzice inculpatului pe o durata de 2 ani exercitarea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau orice alte functii publice. In baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executarii pedepsei principale de 2 ani si 6 luni inchisoare aplicata inculpatului, sub supraveghere si stabileste un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispozitiilor art. 92 Cod penal. In baza art. 93, alin. 1 Cod penal, obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere: a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Cluj, la datele fixate de acesta; b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; d) sa comunice schimbarea locului de munca; e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. In baza art. 93, alin. 2, lit. b Cod penal, impune inculpatului sa frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de serviciul de probatiune sau organizat in colaborare cu institutii din comunitate. In baza art. 93, alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul A.F.M.-Centrul Cluj sau la RADP Cluj, pe o perioada de 80 de zile lucratoare. In baza art. 91, alin. 4 Cod penal, atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 96 Cod penal, privind revocarea suspendarii pedepsei sub supraveghere in caz de nerespectare a masurilor de supraveghere sau de neindeplinire a obligatiilor impuse. Obliga inculpatii la plata in favoarea statului a cate 6000 lei, fiecare, cheltuieli judiciare. Cu apel in 10 zile de la comunicare.” (sursa: clujust.ro)

