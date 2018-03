ANOFM: Rata somajului a scazut in luna ianuarie la 3,99%, cea mai mica din ultimii 25 de ani

ANOFM google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rata somajului la nivel national a fost de 3,99% la sfarsitul lunii ianuarie, in scadere cu 0,03 puncte procentuale (pp) fata de luna anterioara si cu 0,81 pp fata de luna ianuarie 2017, fiind si cea mai mica din ultimii 25 de ani, raportat la aceeasi luna, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Dintre cele 348.963 persoane inregistrate in evidentele agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, 74.343 primeau indemnizatie de somaj. Comparativ cu luna precedenta, rata somajului masculin a crescut de la 4,23% in luna decembrie 2017, la 4,24%, iar rata somajului feminin a scazut de la 3,76% in luna decembrie 2017, la 3,70%. Vezi si: Tara din UE in care salariul mi ...