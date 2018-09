ANPC: Rezultatele actiunilor de control privind comercializarea in vrac a produselor congelate

oprirea temporară de la comercializare a cantității de 1996 kg produse în valoare de 19514 lei până la remedierea neconformităților constatate;

oprirea definitivă și retragerea de la comercializare a cantității de 1213 kg produse în valoare de circa 10480 lei care erau improprii consumului uman ;

aplicarea de 120 sanctiuni contravenționale, dintre care 51 avertismente și 69 amenzi în valoare de 410500 lei pentru încalcărea reglementarilor privind protecția consumatorilor.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, prin structurile sale teritoriale, a desfășurat, la nivel național, acțiuni de control care au vizat modul de respectare a prevederilor legale la comercializarea în vrac a produselor congelate.Au fost verificați 219 operatori economici constâtandu-se abateri la 111 dintre aceștia (50,6%).Măsuri dispuse :Principalele abateri constatate:• comercializarea produselor congelate care prezentau modificări organoleptice: produse cu arsuri de congelare, acumulari de gheață în ambalaj, deformate, cu aspect, culoare, consistență nespecifice produsului;• comercializarea produslor alimentare cu data durabilității minimale depasită;• neîncadrarea în cantitatea netă sau cu ambalaje rupte, deteriorate, care nu asigurau etanșeitatea produselor;• peste congelat și produse congelate din pește depozitate necorespunzător;• lipsa informațiilor obligatorii ce trebuie inscrise: lipsa elementelor de identificare-caracterizare, lipsa informațiilor privind perioada în care alimentele congelate rapid pot fi pastrate de cumparator, temperatura de pastrare si/sau tipul de echipament care este adecvat pastrarii, lipsa traducerilor in limba romana, lipsa inscritionarii, pe ambalaj, a sintagmei “A nu se recongela dupa decongelare”, lipsa denumirii si/sau a adresei producatorului/ distribuitorului/ importatorului;• neînscrierea ingredientelor alergene și a informării ca provin din produs congelat:- neafișarea ingredientelor alergene la produsele alimentare congelate comercializate vrac: șnitel format pregătit, pârjoale vegetale, fantezie cu legume;- se comercializau covrigi cu semințe (susan/floarea soarelui) fără a avea afisat la raft pretul/bucata șii pretul/kilogram, ingredientele alergene și informarea că provin din produs congelat;- se comercializau ștrudele cu vișine, fără a se informa asupra ingredientelor alergene și faptul că provin din produs congelat;- se comercializau gogoși cu fructe, gogosi cu ciocolata, fara a fi afișat la raft pretul/bucată. și pretul/kilogram, ingredientele alergene și informarea că provin din produs congelat;- se comercializau gogoși cu glazura cacao cu elemente de identificare incomplete, respectiv ingredientele alergene și faptul că provin din produs congelat.• inscrierea pe etichete/ ambalaje a unor informatii eronate sau mentiuni care puteau induce in eroare consumatorii:- trunchi de merluciu cu inscriptie pe eticheta ”0% glazura”, iar vizual produsul prezenta strat de gheata ca urmare a întreruperii lantului frigorific;- file de pangasius cu glazura mai mult de 20% fata de cat declara producatorul;- baby hering si sprot congelat pe a caror eticheta de raft era mentionata tara de origine Polonia, dar conform mentiunilor de pe ambalajul colectiv tara de origine este Letonia;- cod alb congelat (trunchi fara piele) avea declarat pe eticheta de prezentare ”glazura gheata 20%,” desi producatorul nu declara;• nerespectarea conditiilor de depozitare recomandate de producatori sau lipsa monitorizarii temperaturilor;• abateri privind afisarea preturilor;• grafice de temperatura necompletate;• la comercilizarea în vrac a produselor alimentare congelate s-a constatat ca la vitrina lipsea manusile de unica folosinta;Sfaturi pentru consumatori• Acordati atentie conditiilor de depozitare impuse de producator, atat in magazinul de comercializare, cat si la domiciu; produsele alimentare congelate trebuie comercializate numai in stare congelata; la decongelare trebuie sa prezinte gustul si mirosul nemodificate, caracteristice sortimentelor respective;• Este interzis ca produsele alimentare congelate rapid să se recongeleze, acestea trebuind să se prelucreze imediat ce au fost decongelate;• Nu achizitionati produsele la care constatati existenta aglomerarilor de produs sub forma unor blocuri sau prezenta de gheata in ambalaj;• Acordati o atentie deosebita cand cumparati produsele alimentare congelate asupra modului de prezentare a ambalajului; nu achizitionati produse la care constatati ca ambalajul este murdar, degradat, nu este inchis etans si nu asigura salubritatea produsului;• Acordati atenție deosebita datei durabilitătii minimale; refuzati produsele care prezinta data durabilitatii minimale modificata, depasita sau pe care nu este inscrisa data durabilitatii minimale;• Mențiunile obligatorii ce se înscriu pe etichetele/ ambalajele produselor alimentare provenite din alte țări trebuie să fie redactate în limba română, fără a exclude prezentarea acestora și în alte limbi;• La cumpărarea produselor alimentare solicitati și păstrati bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doriți să reclamați calitatea/siguranța unui produs.