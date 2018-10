ANRP are nevoie de 9,5 ani pentru a solutiona dosarele depuse

București: Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala in weekend Traficul rutier va fi restricţionat, în Capitală, în perioada 13-14 octombrie, pe perioada derulării celei de-a 11-a ediţii a Raiffeisen Bank Maratonul Bucureşti, informează luni Bucharest Running Club (BRC), citat de Agerpres.

Atac cibernetic la o primarie de sector din București - a fost alertat SRI Primarul Daniel Tudorache a anunţat vineri că Primăria Sectorului 1 a fost supusă unui atac cibernetic, motiv pentru care au fost anunţate Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi Serviciul Român de Informaţii (SRI). Citește mai departe...

Doua luni de inchisoare pentru doi fotbalisti de nationala: Au fost tinuti in cusca la audieri Doi internationali rusi, Alexander Kokorin si Pavel Mamaev, isi vor petrece urmatoarele doua luni in arest preventiv, ei asteptand sa fie trimisi in judecata pentru lovire sau hunigalism dupa ce au batut un politician.

Șoferița de TIR, amendata de Poliție pentru un comentariu pe Facebook. Ce a scris Comentariile pe Facebook postate de o șoferiță de TIR au fost sancționate cu amendă de Poliție, scrie Realitatea de Braila. Citește mai departe...

Document ingrijorator de la Bruxelles: In nicio alta tara din UE pesta porcina nu s-a extins asa repede ca in Romania Niciodata, in nicio alta tara din Uniunea Europeana, pesta porcina africana (PPA) nu s-a extins la fel de repede ca in Romania. Asta scrie, negru pe alb, intr-un document de lucru redactat de specialistii de la Bruxelles si aflat in posesia Ziare.com.

Mai mulți oameni din Realitatea TV au depus actele pentru Partidul Realitatea Directorul postului de știri Realitatea TV, Edward Pastia, împreună cu Octavian Hoandră și alte persoane au depus actele pentru înscrierea Partidului Realitatea, conform informațiilor disponibile pe portalul instanțelor de judecată. Citește mai departe...

“Mihai Constantinescu a murit”. Declarația tranșanta a soției artistului dupa ce s-a raspandit știrea falsa Milioane de români s-au cutremurat când au auzit știrea falsă care a anunțat că “Mihai Constantinescu a murit”. La câteva săptămâni bune de la acest zvon înfiorător, soția cunoscutului artist a făcut o declarație tranșantă. “Mihai Constantinescu a murit”. Declarația tranșantă a soției artistului după ce s-a răspândit știrea falsă “Pe mine m-a luat râsul, […] The post “Mihai Constantinescu a murit”. Declarația tranșantă a soției artistului după ce s-a răspândit știrea falsă appeared first on Cancan.ro.

Un fost ministru PSD DEZVALUIE cum a DISTRUS Dragnea referendumul pentru familie! EXCLUSIV Un fost ministru PSD-ist explică, în exclusivitate pentru PSnews.ro, de ce Liviu Dragnea este principalul responsabil pe ...

In ce condiții locuiește fiica Andreei Esca in Anglia! Alexia Eram le-a aratat fanilor ei caminul in care sta Alexia Eram a plecat la studii în Marea Britanie! Recent, fiica Andreei Esca a făcut un vlog în care le-a arătat fanilor ei căminul și camera în care stă, la Londra. Alexia urmează cursurile renumitei University for the Creative Arts. „Pentru că mulţi m-aţi rugat să fac un tur al camerei, o să facem un […] The post În ce condiții locuiește fiica Andreei Esca în Anglia! Alexia Eram le-a arătat fanilor ei căminul în care stă appeared first on Cancan.ro.