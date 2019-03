Ansamblul Palas Iasi a depasit 100 de milioane de vizitatori

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ansamblul urbanistic Palas este cea mai vizitata destinatie de timp liber din Iasi. In anul 2018, proiectul mixt din inima orasului a inregistrat peste 18,7 milioane de vizite, ceea ce inseamna ca in fiecare luna, la Palas, vin in medie peste 1,56 milioane de persoane. Totodata, la finalul anului 2018, ansamblul Palas a depasit 100 de milioane de vizitatori de la momentul inaugurarii, in mai 2012. Anual, incepand din 2015, Palas primeste un „Certificat de Excelenta” din partea TripAdvisor®, cel mai mare website de turism din lume. Distinctia este acordat celor care obtin, in mod constant, recenzii foarte bune din partea turistilor. Palas este o destinatie preferata nu doar de iesenii care vin la cumparaturi, in Pa ...