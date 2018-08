ANSVSA, anunt de ultima ora despre numarul imens de focare de pesta porcina din Romania

Pesta porcina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Numarul focarelor de pesta porcina africana confirmate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 725, acestea fiind active in 10 judete din nord-vestul si sud-estul tarii, respectiv in 156 de localitati, a anuntat, miercuri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Pana la aceasta data au fost confirmate focare de boala in opt exploatatii comerciale din judetele Tulcea si Braila, iar numarul total al porcilor ucisi a ajuns la 117.704, atat in exploatatiile comerciale cat si in gospodariile populatiei. Judetele afectate de PPA sunt Satu-Mare, Bihor, Salaj, Tulcea, Braila, Constanta, Ialomita, Galati, Calarasi si Ilfov. „De la data confirmarii prezentei virusului ...