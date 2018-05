Antena 1 reactioneaza dupa povestea impostorului de la «Chefi la cutite»

Miklos

Se intampla si la case mai mari! Producatorii emisiunii concurs "Chefi la cutite" (Antena 1) au lasat sa intre pe post povestea unui asa-zis erou militar fara sa verifice daca ceea ce spune are vreun gram de adevar. Ȋn urma cu doar cateva zile, la show-ul culinar, a participat un anume Miklos Tolnai, car a explicat ca ar fi fost ofiter ȋn cadrul MApN. si ca ar di participat la 5 misiuni internationale, fiind ranit in teatrul de operatiuni din Afganistan, unde a suferit 85 de fracturi.

Povestea lui a starnit multa emotie, dar MapN a facut verificari si a anuntat ca tanarul nu a fost niciodata ofiter in cadrul armatei romane, totul fiind o minciuna.

Miklos Tolnai, cel care a impresionat o tara intreaga la emisiunea "Chefi la cutite", dupa ce a spus ca a fost ranit in teatrele de operatiuni si primeste o pensie modica nu ar fi spus adevarul, sustine Ministerul Apararii Nationale dupa ce a facut verificari atente in baza de date. Barbatul a aparut la tv si a sustinut ca ar fi stat in coma timp de trei luni, la baza militara americana din Germania, Ramstein, medicii de acolo reusind sa-l puna pe picioare. Nimic mai fals, povestea fiind o pura inventie. Tanarul a reusit insa sa-i convinga pe producatorii emisiunii, care au lasat povestea lui pe post fara sa o verifice.

"Din pacate, la varsta de 26 de ani, am suferit un accident in timp ce ma aflam in misiune in Afganistan si am fost trecut in rezerva. Nu am voie sa vorbesc despre ce s-a intamplat acolo. Insa va pot spune ca totul se schimba intr-o secunda. Acum esti omul acela brav, iar in urmatoarea clipa (…) Recuperarea psihica se face cel mai greu. Asta m-a durut cel mai mult, ca eram neputincios. Atunci am realizat cat de scurta poate fi viata si asta mi-a provocat panica. Acum, am o pensie de veteran de 360 lei. Toate coastele mele sunt lipite de coloana vertebrala cu placute si am o pensie de 360 lei. Atat costa viata unui militar. Plus o strangere de mana si o scrisoare din partea ministrului Apararii. Cel mai mult m-a durut atunci cand am fost trecut in rezerva pierderea acelei legaturi cu camarazii. E o chestie speciala. Faptul ca iti bazezi viata pe cineva creeaza o legatura foarte puternica”, a declarat Tolnai impresion

d pe toat[ lumea.

Dupa ce MapN s-a autosesizat explicand ca barbatul nu este ofiter in armata, a vevit si pozitia Antenei 1. "Antena 1 a fost sesizata de MApN in legatura cu povestea concurentului Tolnai Miklos. Acesta a prezentat fapte si a adus acuzatii in cadrul emisiunii, care nu sunt confirmate de MApN si nici sustinute de dovezi clare ale concurentului. Regretam faptul ca emisiunea a fost folosita pentru expunerea unor fapte neadevarate. Antena 1 va lua masurile necesare conform contractului incheiat cu concurentul Tolnai Miklos, iar viitoarele editii vor fi editate, pastrandu-se numai cadrele care fac referire la aptitudinile sale in bucatarie. Conform regulamentului si structurii show-ului, cei trei chefi jurizeaza strict farfuria care le-a fost adusa in fata, fara a sti cine este omul din spatele panoului si care este povestea lui. Evolutia concurentului in emisiune are la baza exclusiv talentul sau in bucatarie", se arata intr-un comunicat oficial trimis de postul din Baneasa.

