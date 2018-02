Antena Group se dezice de Dan Negru

Dan Negru 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); “Antena Group” a trimis un comunicat de presa dupa ce Dan Negru a postat un mesaj controversat pe contul personal de socializare, prin care le-a sugerat specialistilor care i-au atribuit Adinei Pintilie premiul “Ursul de Aur”, pentru pelicula „Nu ma atinge-ma”. Prezentatorul de la Antena 1 le-a transmis celor din in juriu sa „isi bage Ursul in fund”. “Postarea lui Dan Negru de pe pagina sa personala de referitoare la filmul ‘Touch me not/ Nu ma atinge-ma’, un lungmetraj realizat de Adina Pintilie, castigator al Ursului de Aur, nu reprezinta pozitia oficiala a Antenei Group. Premiul obtinut de Adina Pintilie la Festivalul de Film de la Be ...