Antena3. Radu Mazare primul interviu dupa condamnare: Ce reactie sa mai am? Nu m-as mai intoarce in Romania. Nu mi-e dor de Romania

De altfel aceasta este a doua ieșire publică a lui Mazăre, prima fiind transmisă sub forma unui comunicat de presă în care analizează sentința.

Fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre, a fost condamnat, miercuri, la şase ani şi jumătate de închisoare pentru mai multe infracţiuni de abuz în serviciu privind vânzarea unor terenuri din Mamaia la preţuri subevaluate, potrivit Antena3.Mihai Gâdea a difuzat la "Sinteza zilei" interviul acordat de Radu Mazăre pentru Antena 3, de altfel, primul interviu acordat de acesta unei instituții de presă după verdictul dat de judecători."Am rămas fără cuvinte, pur și simplu. Ce reacție pot să mai am. Sunt acuzat de abuz în serviciu în care toți 20 și ceva de martori, fie că au fost consilieri locali, fie funcționari ai primăriei, fie evaluatuatori, și-au asumat documentele semnate, au spus că au fost în regulă și în conformitate cu legea, că au dus la îndeplinire hotărânea Consiliului Local și eu am semnat ultimul. Au fost cinci evaluatori care toți au spus 'noi am făcut evaluarea, n-am vorbit cu Mazăre, nu l-am cunoscut pe Mazăre, noi ne asumăm valorile terenurilor", a spus Radu Mazăre.Radu Mazăre a subliniat că nu înțelege cum e posibil să există două sentințe diferite pentru acceași cauză, dată de două instanțe diferite."Exact aceeași acuzație de abuz în serviciu, exact pentru același teren, terenul aferent Cazinoului din Mamaia - am fost anchetat de DNA București și trimis în judecată pentru vânzarea terenului subevaluat. Acolo am fost achitat în dosarul respectiv de Curtea de Apel București. În dosarul făcut de DNA Constanța pentru exact același lucru, am primit astăzi condamnarea de 4,6 ani de pușcărie", a subliniat fostul edil al Constanței.Întrebat ce decizie va lua în privința viitorului său, Radu Mazăre a spus:"Decizia la viitorul meu am luat-o în momentul în care am decis să plec din țara asta capturată de către serviciile de securitate și să cer azi politic. Oriunde în lumea largă te duci și spui că ai fost judecat pentru același lucru, în doua dosare diferite, cu doua sentințe diferite, consideră că e ceva cel puțin în neregulă cu sistemul judiciar".Radu Mazăre a mărturisit că indiferent dacă problemele sale din instanță se vor rezolva sau nu, nu vrea să se mai întoarcă vreodată în România.

”Astăzi am fost condamnat de tribunalul Constanța la un total de 6,6 ani de pușcărie cu executare pentru trei infracțiuni de abuz în serviciu.

Sunt uluit și consternat de sentința nedreaptă dată de judecător.



Nu reușesc să înțeleg, la prima acuzație, cum este posibil că pentru aceeași presupusă infracțiune de abuz (vânzarea sub-evaluată a terenului aferent Cazino Mamaia) să fiu achitat de Curtea de Apel București (sentința numărul S.P.148/FI/10.07.2017) și să fiu condamnat la 4,6 ani de pușcărie de Tribunalul Constanța (S.P.253/16.05.2018)? Repet, aceeași acuzație, același teren, însă în două dosare diferite, o instanța mă achita în dosarul numărul 6536/2/2008 la Curtea de Apel București și altă mă condamnă în dosarul 2310/118/2015 la Tribunalul Constanța. Așa cum mi s a părut halucinant faptul că DNA mi a făcut 2 dosare cu același subiect, contrazicand principiile de drept, așa mi se pare și acum halucinant să am 2 sentințe opuse tot pe aceeași infracțiune cu același subiect!



Dosarul de la Tribunalul Constanța unde am luat această condamnare este public, poate fi consultat oricând, și oricine poate constată că toți funcționarii primăriei, consilierii locali și evaluatorii implicați în vânzarea respectivelor terenuri au declarat că procedura vânzării a fost cea legală, și-au asumat o, începând de la adoptarea hotărârii de Consiliu Local și până la notar, fără că eu să fi intervenit în derularea ei. Primarul semnează ultimul pe documente, obligat de lege să ducă la îndeplinire hotărârile Consiliului Local. Nu Primarul vinde, ci Consiliul Local, nu Primarul le evaluează, ci evaluatorul profesionist acreditat.



În cazul celorlalte două abuzuri, situația este identică: primarul nu a influențat pe nimeni, nu a impus nimănui nimic, nu a primit și nu a cerut nimic. Și totuși sunt acuzat și condamnat pentru presupusă subevaluare făcută de niște evaluatori profesioniști!



În fapt, spun ce am mai spus, vină mea este una singură: am fost un lider neaservit și incontrolabil pentru Servicii, că atare o țintă permanentă a Poliției Politice din România!



În atare situație concluzia mea personală este una singură: mă felicit că am plecat dintr-o țară în care justiția poate și achita și condamnă o persoană în același timp, pentru exact aceiași acuzație, cu același obiect, dar în două dosare diferite!



Asta-i țară? Asta-i justiție? Asta-i dreptate?



Radu Ștefan Mazăre

16.05.2018

Madagascar” - se arată în documentul transmis de Radu Mazăre.

Sursa foto: antena3