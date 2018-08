Anthony Hopkins va fi regele Lear modern intr-un nou film Amazon difuzat din 28 septembrie - VIDEO

Opera "Regele Lear" a celebrului dramaturg englez William Shakespeare, adaptată permanent la 400 de ani de la moartea sa, cu Anthony Hopkins în rol principal, şi difuzată pe Amazon din 28 septembrie. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Actorul în vârstă de 80 de ani va intra în pielea Regelui Lear într-o nouă versiune a uneia dintre tragediile cele mai celebre ale scriitorului. Produs de Amazon, care îl va lansa online pe 28 septembrie, pe platforma de streaming Amazon Prime Video, lungmetrajul este realizat de Richard Eyre, care colaborează cu Hopkins la doi după "The Dresser". (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); În această readaptare modernă de două ore, Anthony Hopkins îl interpretează pe Regele Lear îndărătnic, aflat în pragul nebuniei. Suveranul decide să renunţe la tron şi împarte regatul între cele trei fiice, Goneril (Emma Thompson), Regan (Emily Watson) şi Cordelia (Florence Pugh), în funcţie de afecţiunea pe care ele i-o poartă. Cordelia refuză să-l linguşească şi se vede exilată. Stăpânele împărăţiei, Goneril şi Regan îl alungă pe Lear din casa lor, în timp ce prim-ministrul Gloucester (Jim Broadbent) va fi trădat de fiul său, Edmund. Din distribuţie mai fac parte: Tobias Menzies ("The Crown"), Jim Carter ("Downton Abbey"), Christopher Eccleston ("The Leftovers"), şi Andrew Scott ("Sherlock"). Piesa "Regele Lear" a fost adaptată de numeroase ori pentru cinema, în special de Jean-Luc Godard în 1987 şi de Akira Kurosawa în 1985. Alte versiuni ale operelor dramaturgului în care acţiunea se petrece în epoca contemporană au fost de asemenea produse precum "Richard II ...