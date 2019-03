Antibiotice lanseaza programul Perfom a+, editia 2019

Imagine Perform a cmyk google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Studentii in anul V, doctoranzii si rezidentii de la Facultatea de Farmacie dornici sa urmeze o cariera intr-o companie farmaceutica de top au acum posibilitatea sa se inscrie la cea de-a patra editie a programului de formare profesionala, Perform a+, derulat de compania Antibiotice. Pe parcursul celor doua luni in care se va desfasura programul, mentori cu expertiza din compania farmaceutica ieseana, vor dezvalui participantilor, in sesiuni teoretice si practice, ce presupune activitatea de cercetare in cadrul Antibiotice si cum contribuie aceasta la o viata mai buna si o sanatate mai buna pentru semeni. La finalul proiectului, cei mai performanti dintre ei, au sansa sa se alature echipei compa ...