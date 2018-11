Antonia e gravida din nou?! Imagini bomba cu burtica iubitei lui Alex Velea

Garajele din municipiul Constanta, in atentia politistilor În data de 22.11.2018, lucrătorii Direcției Generale Poliția Locală Constanța au aplicat 216 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 46.235 lei. Cele mai frecvente abateri de la legislația în vigoare au fost constatate pentru nerespectarea normelor privind menținer ...

Jale mare pe Podul Mortii de la Ovidiu: Asa a inceput Sorin Ovidu Balan emisiunea Acces Direct pe filmarea Live de la ZIUA de Constanta Aseară parte a emisiunii Acces Direct, moderată de Simona Gherghe şi Alex Velea, s-a făcut pe transmisiunea Live, a cotidianului ZIUA de Constanţa, efectuată de la teribilul accident care a avut loc miercuri seara, în jurul orei 20.00, pe Podul de peste Canalul Poarta Albă-Năvodari. Sorin O ...

Militar mort la Alba Iulia, in timpul pregatirilor pentru parada Centenarului Eveniment tragic, vineri dimineaţă, în gara din Alba Iulia. Un militar și-a pierdut viaţă după ce s-a electrocutat la reţeaua de înaltă tensiune. Citește mai departe...

Masinile nu vor avea acces in Alba Iulia de 1 Decembrie. Cum vor ajunge turistii la manifestari Masinile nu vor avea acces in Alba Iulia de 1 Decembrie incepand cu ora 07:00, vizitatorii fiind nevoiti sa isi lase autoturismele in jurul orasului, in parcari temporare.

Nervoasa, Firea ataca USR, respinge decizia instanței, care scoate in ilegalitate companiile PMB Gabriela Firea s-a dezlănțuit după decizia definitivă a instanței, care a decis că toate cele 22 de companii municipale ale Primăriei Capitalei au fost înființate ilegal. Citește mai departe...

Care au fost argumentele USR in procesul privind ilegalitatea celor 22 de companii municipale infiintate de Firea Hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind infiintarea celor 22 de companii municipale (CGMB) au fost adoptate cu majoritate simpla, cu 30/31 voturi pentru din 48/49 consilieri prezenti. Asta in conditiile in care la acest moment, sunt 50 de consilieri locali in functie in cadr ...

Black Friday azi la TeamDeals. Cele mai bune oferte la lenjerii de pat, pilote și paturi Black Friday azi. Unul dintre cele mai importante magazine online din România, TeamDeals, anunță oferte la mai multe categorii de produse. Printre acestea se află și oferte la pături, lenjerii de pat sau pilote. Citește mai departe...

Proprietarii cladirilor istorice, SOMAȚI sa iși repare fațadele caselor: impozit de 500% Primăria Arad i-a somat pe proprietarii a 1.600 de imobile să execute reparaţii la faţade, însă în cazul a 210 de clădir ...

Guvernul Dancila, acuzat ca și-a incalcat promisiunile. Incep executarile silite Sindicaliştii din învăţământ amenință că vor demara procedurile pentru executare silită în vederea recuperarării banilor câştigaţi în instanţă, deoarece drepturile salariale nu au fost incluse în Citește mai departe...