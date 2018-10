Antonia, probleme in paradis cu Alex Velea? Fanii sunt ingrijorati

Antonia si Alex Velea formeaza o familie frumoasa, alaturi de cei doi baieti ai lor, dar si de Maya, fetita Antoniei, desi nu locuieste cu mama ei, incearca sa petreaca cat mai mult timp impreuna. Recent, artista a postat o imagine pe retelele de socializare, iar fanii s-au ingrijorat si s-au gandit ca ar putea avea probleme in relatia cu iubitul ei.

Vedeta este “acuzata“ in fotografii, ceea ce a ridicat semne de intrebare prietenilor virtuali. “Nu prea mai zambesti, Antonia! Daca nu renunti la expresiile “goale”, vei fi considerata doar un manechin! Un manechin frumos, dar totusi un manechin. Arata-ti partea salbatica. Elibereaza-te!”, este unul dintre comentariile primite.

Alex Velea si Antonia nu mai vor copii

Alex Velea a raspuns recent intrebarilor trimise de fani, in cel mai recent vlog al sau de pe Youtube. Partenerul de viata al Antoniei a vorbit si despre viata de familie si a marturisit ca nu isi mai doreste un copil.

„Nu, avem trei copii. E suficient. E foarte bine asa”, a declarat Alex Velea. Antonia are doi baieti cu artistul, Dominic si Akim, si o fetita, Maya, cu afaceristul italian Vincenzo Castellano. Se pare ca Alex Velea o considera si pe Maya ca fiind copilul lui, desi micuta locuieste in continuare cu tatal ei biologic, in Italia. Legat de copiii lui, cantaretul a marturisit ca nu ii va lasa sa se tatueze cand sunt inca minori.

Alex Velea a vorbit si despre cariera lui. Artistul urmeaza sa lanseze o noua piesa, dar si un nou album. Cantaretul a marturisit ca si-ar dori foarte tare sa colaboreze cu Andra sau cu Delia.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.