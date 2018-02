Antrenorul Botoaniului, Costel Enache, ingrijorat de reluarea campionatului: Nu-i simt pe jucatori cum mi-as fi dorit

Tehnicianul echipei FC Botoşani, Costel Enache, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că nu îi simte pe jucători aşa cum şi-ar fi dorit, înainte de reluarea campionatului.

FC Botoşani va întâlni, duminică, pe teren propriu, de la ora 18.00, formaţia Juventus Bucureşti, în etapa a XXIII-a a Ligii I. “Cred că va fi un meci dificil prin prisma faptului că adversarul prezintă foarte multe schimbări, antrenori noi, foarte mulţi jucători. Foarte greu am putut culege informaţii despre adversar, nici o înregistrare video a adversarului că nu am avut acces la meciurile lor. Rămâne să rezolvăm jocul cum l-am pregătit noi, cu organizarea noastră de joc, cu atitudine, cu responsabilitate şi cu implicare maximă. Din păcate pe jucători nu-i simt aşa cum aş fi dorit. Aş fi vrut mai multă concentrare, mai mare responsabilitate în ceea ce am făcut până acum dar trebuie să-i înţeleg”, a spus Enache.

Costel Enache a vorbit şi despre problemele pe care le-a întâmpinat: “Nu este chiar simplu să integrezi jucătorii în trei săptămâni nici măcar uman, darămite din punct de vedere tehnico-tactic. Nu am avut la dispoziţie foarte mult timp pentru a pune lucrurile la punct, din păcate şi vremea a fost nefavorabilă din momentul în care am venit în ţară dar idei de bază cred că s-au legat”.

Tehnicianul crede însă că echipa s-a întărit faţă de anul trecut. “Am adus jucători care se mulează mai bine pe modelul de joc, nu neapărat că au calitate faţă de ceilalţi”, a adăugat el, conform news.ro.