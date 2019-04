Antrenorul CFR Cluj este nervos dupa infrangerea cu Astra Giurgiu: 'Este un scor mincinos. De obicei eu castig meciurile pe contraatac'

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, că rezultatul de 1-3 al meciului cu Astra Giurgiu este unul “mincinos”, el precizând însă că îşi asumă înfrângerea, relatează News.ro.

“Sunt foarte supărat de rezultat. În prima repriză am jucat mult mai bine decât în campionat şi scorul era 1-1. În afară de cadoul făcut de Peteleu nu prea au ajuns la poartă. La 2-1 s-a pierdut meciul, jucătorii au pierdut încrederea. Fizic nu erau foarte pregătiţi. Am crezut în echipă şi cred că este un scor mincinos. De obicei eu câştig meciurile pe contraatac cu mai puţine ocazii. Cred că puteam primi şi un penalti, dacă nu mă înşel, cel puţin unul. N-am băgat jucători de la echipa a doua, n-am băgat copii, jucător foatre buni. Singurul lucru este că ei n-au avut meciuri în picioare. E prima mea înfrângere acasă ca antrenor la CFR, prima oară când luăm trei goluri acasă… Îmi asum această înfrângere, pentru că eu am decis aceste schimbări. Un 0-0 astăzi era extraordinar. Dar dacă în minutul 5 faci cadou e greu. Prima şansă la calificare o are Astra, maxim zece la sută avem şi noi la meciul retur”, a spus Petrescu la Digi Sport.

Liderul din Liga I, CFR Cluj, a pierdut, miercuri, prima manşă a semifinalelor Cupei României, pe teren propriu, scor 1-3 cu echipa Astra Giurgiu.

Golurile învingătorilor au fost marcate de V. Gheorghe ‘5, Begue ’35 şi Butean ’51. Pentru CFR Cluj a înscris Bud, în minutul 15.

În a doua semifinală se întâlnesc Universitatea Craiova şi FC Viitorul, joi, de la ora 20.00, la Craiova.

Partidele retur vor avea loc 23-25 aprilie.