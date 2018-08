Antrenorul CFR-ului, mulțumit de jocul echipei sale: ’ Am fost echipa mai puternica ’

Tehnicianul formaţiei CFR Cluj, Antonio Conceicao, a declarat, joi seară, că se bucură că echipa clujeană şi-a realizat obiectivul prin calificarea în play-off-ul Ligii Europa informează news.ro

"Am fost echipa mai puternică, mă bucur că ne-am realizat obiectivul. De când am jucat, mi-am dorit echipa să joace fotbal, drumul e lung, dar echipa are potenţial. Nu am un adversar favorit, le vo analiza săptămâna viitoare", a declarat Conceicao la Digisport.

Campioana României, CFR Cluj, a învins echipa armeană Alaşkert Erevan, scor 5-0, şi s-a calificat în play-off-ul Ligii Europa.

Joi seară, în meciul din manşa secundă a turului trei preliminar, golurile au fost marcate de Culio '19 (penalti), Omrani '45+1, '62, Hoban '78 şi Mailat '90+2.

În tur, CFR s-a impus, scor 2-0.