Antrenorul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, despre meciul de la Mediaș: 'Totdeauna a fost o deplasare grea'

Antrenorul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, consideră că deplasarea de la Mediaş este una dificilă şi crede că meciul va fi unul deschis, aşa cum a fost şi cu Dinamo. El a precizat că Gaz Metan Mediaş are capacitatea să joace fotbal dacă este lăsată şi este într-o formă foarte bună, informează News.ro.

“Avem o săptămână cu două deplasări, una la Mediaş, unde totdeauna a fost o deplasare grea, dificilă. Chiar dacă ultimul meci l-am câştigat la Mediaş, va fi un meci cum a fost şi cel cu Dinamo, un meci deschis, cu o echipă care, aţi văzut şi aseară, e în formă, are capacitatea să joace fotbal dacă o laşi să joace, marchează goluri. Cred că face un an foarte bun, e într-o formă bună şi sperăm că noi să prindem o zi aşa cum am prins-o cu Dinamo, unde am făcut un meci extraordinar din punct de vedere tactic şi fizic. Am jucat la nivelul cel mai înalt posibil şi sperăm să păstrăm linia”, a declarat Hagi, luni, într-o conferinţă de presă.

El a mai spus că pentru acest meci vor lipsi Mladen suspendat şi Ţâru nerefăcut. Antrenorul a spus că va pleca în deplasări cu un lot mare pentru că de la Mediaş nu va mai reveni la Constanţa.

“Mergem cu un lot destul de mare pentru că vom rămâne în Bucureşti, nu ne mai întoarcem la Constanţa. Jucăm după aceea cu Steaua şi suntem o săptămână pe drumuri, dar sperăm să venim acasă după această săptămână să putem vorbi de puncte multe luate, de un an foarte bun şi să fim fericiţi”,a spus Hagi.

El a anunţat că în meciul cu Dinamo jucătorii săi au alergat 120 de kilometri şi că a avut pe teren şapte jucători de U-21 în acea partidă.

Hagi l-a lăudat pe fiul său, Ianis, despre care a spus că face un sezon extraordinar.

“Ianis face un sezon extraordinar, e de la meci la meci mai bun. E jucătorul cel mai decisiv din prima ligă, aţi scris voi, face un an 2018 din toate punctele de vedere foarte bun. Este un jucător cu personalitate, care pentru noi a fost decisiv şi ne bucurăm că l-am adus acasă. Ne-a ajutat să ajungem unde suntem, bineînţeles echipa a jucat foarte bine dar şi el a crescut de la meci de la meci, a căpătat ritm, simte jocul, are decizii foarte bune, face ce trebuie şi bineînţeles are calitate multă individuală. Ne bucurăm că a ajuns să facă aceste performanţe”, a afirmat Hagi.

Meciul dintre Gaz Metan Mediaş şi Viitorul are loc miercuri, de la ora 17.30.