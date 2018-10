Antreprenorii din Moldova urca pe scena Teatrului National din Iasi

Teatrul National google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cei mai buni antreprenori ai Moldovei vor participa la Gala Campioni in Business de la Iasi, pe data de 8 noiembrie 2018, incepand cu ora 18.00. Evenimentul va avea loc in Sala Mare a Teatrului National Iasi. Astfel, oameni de afaceri dinamici din Romania vor urca pe scena, in lumina reflectoarelor, pentru a impartasi povestile lor de succes. Citeste si: Investitie romaneasca de 3,5 milioane euro. VITALACT, brand 100% romanesc, castiga tot mai mult teren pe piata de lactate Invitatul special al serii este Mihai Miron, presedinte RoPharma. Festivitatea se va incheia cu piesa de teatru "Iarna Dragostei Noastre", in regia lui Emil Gaju. Daca ti-a placut articolul, ...