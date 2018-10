Antreprenorul miliardar Richard Branson a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame

Antreprenorul miliardar Richard Branson a primit marţi o stea pe Hollywood Walk of Fame, ceremonie în cadrul căreia şi-a amintit de epoca dominată de sex, droguri şi rock 'n roll. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); În vârstă de 68 de ani, Branson, care a pus bazele Virgin Group şi a investit apoi în magazine şi călătorii în spaţiu, şi-a inaugurat steaua de pe bulevardul californian cu ajutorul cântăreţilor Lance Bass şi Ben Harper, doi dintre muzicienii care au semnat cu Virgin Records. „Să conduci o companie de înregistrări poate fi foarte amuzant şi, da, a implicat sex, droguri şi rock 'n roll”, a spus Branson. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Branson, care a primit gradul de cavaler din partea reginei Elizabeth a Marii Britanii în 2000, a povestit mulţimii cum a plimbat-o pe Janet Jackson cu balonul cu aer cald pentru a o convinge să semneze cu Virgin, cum i-a oferit adăpost lui Boy George pe când acesta încerca să renunţe la consumul de heroină şi despre cum l-a găsit pe Keith Richards, chitarist al The Rolling Stones, gol. Richard Branson a subliniat că a fost încântat în mod deosebit când The Rolling Stones a semnat cu Virgin Records în 1992. „În noaptea aia, mi s-a spus, am dat o petrecere pe care nimeni nu şi-o poate aminti”, a afirmat Branson. Richard Branson a pus bazele Virgin Records în 1972, alegând acest nume pentru a marca lipsa de experienţă în domeniu. Între artiştii şi grupurile care au semnat cu casa de discuri s-au numărat Spice Girls, Sex Pistols şi Roy Orbison, înainte ca ea să fie vândută în 1992 pentru a finanţa societatea Virgin Atlantic Airways a lui Branson. ...