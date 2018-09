Anul acesta, Loteria Romana a acordat castiguri de aproximativ 150 de milioane de euro

În primele opt luni ale acestui an, Loteria Română a acordat peste 4,65 milioane de câștiguri în valoare totală de aproximativ 150 de milioane de euro, informează Loteria Națională.De asemenea, în luna august a acestui an, Loteria Română a acordat la jocurile automatizate pe care le organizează 524.298 de câștiguri în valoare totală de peste 99,76 milioane de lei (peste 21,51 milioane de euro), după cum urmează:La Loto 6/49 s-au înregistrat 62.781 de câștiguri, în valoare totală de aproximativ 3,5 milioane de lei (peste 754.000 de euro).La Noroc s-au înregistrat 713 câștiguri, în valoare totală de peste 451.400 de lei (peste 97.300 de euro).La Joker s-au înregistrat 78.559 de câștiguri, în valoare totală de peste 22,67 milioane lei (peste 4,89 milioane de euro).La Noroc Plus s-au înregistrat 13.048 de câștiguri în valoare totală de peste 667.000 de lei (peste 143.800 de euro).La Loto 5/40 s-au înregistrat 598 de câștiguri, în valoare totală de aproximativ 418.000 de lei (peste 90.100 de euro).La Super Noroc s-au înregistrat 5.099 câștiguri, în valoare totală de peste 92.600 de lei (aproximativ 20.000 de euro).La Pronosport s-au înregistrat 38 de câștiguri, în valoare totală de peste 10.000 lei (peste 2.100 de euro).La Prono_S s-au înregistrat 68 de câștiguri, în valoare totală de peste 18.800 de lei (peste 4.000 de euro).S-au înregistrat 363.394 de câștiguri, în valoare totală de aproximativ 72 de milioane de lei (peste 15,5 milioane de euro).