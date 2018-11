Anul Centenar sarbatorit la Liceul Teoretic de Informatica "Grigore Moisil" Iasi

Liceul Teoretic de Informatica Grigore Moisil google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liceul Teoretic de Informatica „Grigore Moisil” Iasi va desfasura, in perioada 19 noiembrie – 8 decembrie 2018, o serie de activitati din cadrul proiectului LIIS ROMANIA 100, avand ca obiectiv celebrarea Centenarului Marii Uniri. Suita de evenimente debuteaza, luni, 19 noiembrie, ora 12.15, cand va fi sadit Gorunul Unirii, un gest simbolic in care vor fi implicati elevi, parinti, profesori si care se doreste a fi un moment de reflectie la jertfa celor fara de care visul de veacuri al romanilor ar fi fost imposibil. La radacina gorunului va fi pusa o capsula a timpului care sa contina mesaje din partea elevilor catre tinerii care vor studia in acest liceu ...