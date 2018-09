Anul ciumei lui Dragnea

Marele subiect al acestor zile e, desigur, ciuma porcilor. Guvernul s-a facut ca n-o vede, asa ca prim-ministrul a evitat sa o pomeneasca in prima reuniune a cabinetului de dupa vacanta. Intrucat presedintele a indraznit sa spuna ceva, V.V. Dancila a sarit ca arsa: "sa nu politizam pesta porcina in anul Centenarului!".