Reprezentand una dintre cele mai vechi forme de astrologie, zodiacul persan are 12 semne, carora le corespund cele 12 luni ale calendarului iranian. Astrologia isi are radacinile in cultura vechilor civilizatii. La baza celei persane sta calendarul iranian,conceput acum mai bine de doua milenii,prin observarea miscarilor soarelui. Astfel,prima zi a anului nu este 1 ianuarie,ci 21 martie,aceea in care are loc echinoctiul de primavara. De asemenea,anul este impartit in 365 de zile,12 luni si 4 anotimpuri. Fiecare luna din sezonul cald are 31 de zile,iar din sezonul rece 30,mai putin ultima,care are 29 de zile o data la 4 ani. De pilda,daca aniversarea ta este pe 5 noiembrie,data corespunde celei de-a 1 ...