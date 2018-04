Anul trecut, in Romania: 6,4% dintre accidentele rutiere grave, produse pe fondul consumului de alcool la volan

În România, numărul accidentelor rutiere produse pe fondul consumului de alcool la volan este la jumătate față de media europeană. O contribuție esențială la această diferență o are faptul că în țara noastră conducerea sub influența alcoolului este interzisă.Experiența acumulată la nivel european arată faptul că, în anul 2016, peste 5.000 de vieți ar fi putut fi salvate dacă șoferii implicaţi în accidente nu ar fi fost sub influența băuturilor alcoolice. Tendința la nivel european este de a reduce cât mai mult sau de a duce la zero limita de alcool pentru șoferi, astfel încât traficul să fie mai sigur.În anul 2017, în România, ponderea accidentelor rutiere grave produse pe fondul consumului de alcool la volan a fost de 6,4% din totalul accidentelor, acestea situându-se la jumătate față de media europeană, care este de aproximativ 13% accidente rutiere grave produse pe fondul consumului de alcool la volan din totalul accidentelor grave produse.Unul dintre factorii care contribuie în mod decisiv la numărul sensibil mai mic de accidente rutiere produse în România pe fondul consumului de alcool, față de media europeană, îl constituie toleranța zero în ceea ce privește imbibația alcoolică în sânge a șoferilor.În ţara noastră, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană având o imbibaţie alcoolică în sânge de peste 0,8 g/1 este considerată infracţiune. Sub această valoare, fapta constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă şi cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 90 de zile.În ultimii 10 ani, la nivel național, această pondere a accidentelor rutiere grave produse având ca principală cauză conducerea sub influența băuturilor alcoolice a fost relativ constantă.Comisia Europeană estimează că aproximativ 25% din accidentele mortale produse în Uniunea Europeană au legătură cu conducerea sub influența băuturilor alcoolice și că cel puţin 5.120 de decese ar fi putut fi împiedicate, în 2016, dacă șoferii implicaţi în accidente nu ar fi fost sub influența băuturilor alcoolice.Comisia Europeană recomandă o limită legală a concentraţiei de alcool în sânge de maximum 0,5 g/1, mai scăzută (maximum 0,2 g/1) pentru şoferii începători şi pentru cei profesionişti (transport de persoane sau marfă).În România, alături de Cehia, Ungaria şi Slovacia, nu este reglementată o astfel de limită, conducerea autovehiculelor de către persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice fiind interzisă.În ultimii 10 ani, la nivel european, numărul accidentelor rutiere cauzate de consumul băuturilor alcoolice a scăzut cu 47%. Printre măsurile întreprinse de state pentru reducerea acestor accidente s-au regăsit în principal scăderea limitei legale a concentraţiei de alcool în sânge și înăsprirea sancţiunilor.De asemenea, un rol important îl au campaniile preventive care sunt menite să schimbe atitudinea şi comportamentul conducătorilor auto. Acest lucru se poate realiza fie prin creşterea gradului de conştientizare a pericolului conducerii sub influenţa alcoolului, fie prin promovarea unor strategii de evitare a conducerii autovehiculelor după consumul băuturilor alcoolice.Efectul campaniilor preventive poate fi sporit atunci când acestea sunt sprijinite de acțiuni în stradă care sunt menite să-i descopere pe cei care încalcă regulile de circulației, astfel încât ceilalți participanți la trafic să poată circula în siguranță.