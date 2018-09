Anunț de ULTIMA ORA - Agresorul sexual de la stația de metrou Lujerului a fost prins

Polițiștii din cadrul Brigăzii Transport Public l-au prins pe bărbatul care a agresat sexual o femeie la stația de metrou Lujerului.

„Ieri, 14.09.2014, in jurul orei 21.00, polisti din cadrul Brigazii Transport Public, aflati in continuarea investigatiilor, l-au depistat pe principalul suspect in cazul de agresiune sexuala comis in data de 25.08, la statia de metrou Lujerului. Barbatul a fost condus la audieri si ulterior retinut. Urmeaza sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6.

Barbatul in cauza are 35 de ani.

Multumim tuturor cetatenilor care s au implicat si au sunat la 112. Toate informatiile au fost verificate.”, transmite Poliția Capitalei printr-un comunicat remis știripesurse.ro.